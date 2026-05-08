    Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли два альпиниста - ОБНОВЛЕНО

    Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли два альпиниста - ОБНОВЛЕНО

    Два альпиниста погибли в Индонезии из-за извержения вулкана Дуконо.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Detik со ссылкой на местные власти.

    Сообщается, что это граждане Китая и Сингапура.

    Вблизи вулкана остаются заблокированными около 20 человек. Спасательные службы проводят операцию в районе бедствия.

    Индонезийские власти ведут поиски 20 туристов после извержения вулкана Дуконо на острове Хальмахера.

    Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщил представитель местной спасательной службы.

    Среди туристов, оказавшихся в зоне извержения вулкана, - девять граждан Сингапура, остальные являются индонезийцами.

    В пятницу произошло извержение вулкана Дуконо, расположенного в провинции Северная Малуку. В результате извержения вулканический пепел поднялся на высоту до 10 км (6,21 мили).

