Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли два альпиниста - ОБНОВЛЕНО
- 08 мая, 2026
- 10:41
Два альпиниста погибли в Индонезии из-за извержения вулкана Дуконо.
Как передает Report, об этом сообщает портал Detik со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что это граждане Китая и Сингапура.
Вблизи вулкана остаются заблокированными около 20 человек. Спасательные службы проводят операцию в районе бедствия.
Индонезийские власти ведут поиски 20 туристов после извержения вулкана Дуконо на острове Хальмахера.
Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщил представитель местной спасательной службы.
Среди туристов, оказавшихся в зоне извержения вулкана, - девять граждан Сингапура, остальные являются индонезийцами.
В пятницу произошло извержение вулкана Дуконо, расположенного в провинции Северная Малуку. В результате извержения вулканический пепел поднялся на высоту до 10 км (6,21 мили).