Заур Фатизаде: Азербайджан внедряет ИИ в борьбе с финансовыми преступлениями

Азербайджан начал применять технологии искусственного интеллекта (ИИ) для борьбы с финансовыми преступлениями и мониторинга подозрительных операций.

Как сообщает "Report", об этом заявил председатель Правления Службы финансового мониторинга Заур Фатизаде на мероприятии под названием "Первая конференция по рискам и устойчивости в Азербайджане", организованном Американской торговой палатой ("AmCham Azerbaijan").

Он напомнил, что для автоматизации деятельности финансовых институтов была создана Система мониторинга подозрительных операций.

"Посредством этой системы стала возможной автоматизация функций финансовой разведки, оперативное расследование подозрительных лиц и формирование профильных данных по более чем 15 структурам. Правоохранительные органы, государственные учреждения и лица, имеющие обязательства, обеспечены многофункциональным личным кабинетом".

Он добавил, что в настоящее время для более эффективного анализа применяются инструменты бизнес-аналитики (BI), а также системы визуализации данных на основе графиков и диаграмм.

По словам главы службы, технологии искусственного интеллекта также используются при формировании реестра бенефициарных собственников, анализе профильных данных и обеспечении прозрачности финансовых операций:

"Мы уже приступили к внедрению системы оценки клиентских рисков. На основе профильных данных физических и юридических лиц, финансовых операций и других показателей будет проводиться оценка рисков по различным параметрам", - подчеркнул он.

Фатизаде добавил, что в последние годы предприняты важные шаги в направлении совершенствования законодательства, укрепления международного сотрудничества и усиления координации между государственными структурами:

"Усиление борьбы с финансовыми преступлениями служит защите экономической стабильности, привлечению иностранных инвестиций и укреплению позиции Азербайджана в международной финансовой системе".