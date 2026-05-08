Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    The Odin Code: Шведский режиссер исследует связь Скандинавии с Азербайджаном

    Kультурная политика
    • 08 мая, 2026
    • 10:58
    The Odin Code: Шведский режиссер исследует связь Скандинавии с Азербайджаном

    Документальный фильм The Odin Code шведского режиссера Микаэля Силкеберга, вдохновленного вызвавшей широкий интерес теорией норвежского археолога Тура Хейердала о происхождении северных народов, посвящен малоизученным историческим связям между Скандинавией и Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Швеции Заур Ахмедов на своей странице в соцсети X по случаю 34-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Швецией.

    Посол отметил, что картина продолжительностью 50 минут основана на интригующей гипотезе известного этнографа и исследователя Тура Хейердала, который предполагал, что Азербайджан мог сыграть важную роль в ранней истории северных народов.

    "Тур Хейердал, неоднократно посещавший Азербайджан, выдвинул гипотезу о том, что Один - верховный бог скандинавской мифологии - мог быть реальной исторической фигурой, связанной с древним Кавказом. Эти смелые идеи открыли новые направления для изучения ранних миграционных процессов и общих мифологических корней народов Евразии. Вдохновившись этой теорией, Микаэль Силькеберг отправляется в путешествие по Азербайджану и северным странам, прослеживая возможные культурные и исторические параллели между Кавказом и Скандинавией", - подчеркнул дипломат.

    Ахмедов отмечает, что в ходе фильма режиссер беседует с историками, археологами и этнографами из обоих регионов, анализируя сходства в древних петроглифах, мифологических символах, устных преданиях, и миграционных сюжетах.

    "Фильм не ставит целью дать окончательные ответы, а скорее стремится побудить к открытому исследованию общего прошлого человечества", - добавил он.

    Заур Ахмедов Азербайджано-шведские отношения Микаэль Силкеберг Документальный фильм The Odin Code Посольство Азербайджана в Швеции Кавказ Скандинавские страны

    Последние новости

    11:02

    ГНС поставила на налоговый учет еще три международные компании в качестве плательщиков НДС

    Бизнес
    11:00

    Заур Фатизаде: Азербайджан внедряет ИИ в борьбе с финансовыми преступлениями

    Финансы
    10:58
    Видео

    The Odin Code: Шведский режиссер исследует связь Скандинавии с Азербайджаном

    Kультурная политика
    10:46

    Кямран Алиев: Обеспечение безопасности страны в нынешних условиях - непростая задача

    Внутренняя политика
    10:41

    Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли два альпиниста - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:39

    В Нахчыване автомобиль повредил газовую линию

    Происшествия
    10:29

    ABB покупает узбекский Davr Bank

    Финансы
    10:26

    В КНР число погибших из-за взрыва на заводе по производству фейерверков возросло до 37

    Другие страны
    10:24

    В Азербайджане расходы на пенсии, пособия, стипендии и адресную соцпомощь выросли на 11%

    Финансы
    Лента новостей