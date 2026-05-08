The Odin Code: Шведский режиссер исследует связь Скандинавии с Азербайджаном

Документальный фильм The Odin Code шведского режиссера Микаэля Силкеберга, вдохновленного вызвавшей широкий интерес теорией норвежского археолога Тура Хейердала о происхождении северных народов, посвящен малоизученным историческим связям между Скандинавией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Швеции Заур Ахмедов на своей странице в соцсети X по случаю 34-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Швецией.

Посол отметил, что картина продолжительностью 50 минут основана на интригующей гипотезе известного этнографа и исследователя Тура Хейердала, который предполагал, что Азербайджан мог сыграть важную роль в ранней истории северных народов.

"Тур Хейердал, неоднократно посещавший Азербайджан, выдвинул гипотезу о том, что Один - верховный бог скандинавской мифологии - мог быть реальной исторической фигурой, связанной с древним Кавказом. Эти смелые идеи открыли новые направления для изучения ранних миграционных процессов и общих мифологических корней народов Евразии. Вдохновившись этой теорией, Микаэль Силькеберг отправляется в путешествие по Азербайджану и северным странам, прослеживая возможные культурные и исторические параллели между Кавказом и Скандинавией", - подчеркнул дипломат.

Ахмедов отмечает, что в ходе фильма режиссер беседует с историками, археологами и этнографами из обоих регионов, анализируя сходства в древних петроглифах, мифологических символах, устных преданиях, и миграционных сюжетах.

"Фильм не ставит целью дать окончательные ответы, а скорее стремится побудить к открытому исследованию общего прошлого человечества", - добавил он.