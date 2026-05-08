    İsveçli rejissor Skandinaviya ilə Azərbaycan arasındakı tarixi bağları əks etdirən film hazırlayıb

    İsveçli rejissor Skandinaviya ilə Azərbaycan arasındakı tarixi bağları əks etdirən film hazırlayıb

    İsveçli rejissor Mikael Silkeberqin norveçli arxeoloq Tur Heyerdalın şimal xalqlarının mənşəyi haqqında geniş maraq doğuran nəzəriyyəsindən ilhamlanaraq çəkdiyi "The Odin Code" sənədli filmi Skandinaviya ilə Azərbaycan arasında az öyrənilmiş tarixi əlaqələrə həsr olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İsveçdəki səfiri Zaur Əhmədov Azərbaycan və İsveç arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 34-cü ildönümü münasibətilə "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    Səfir qeyd edib ki, 50 dəqiqəlik film tanınmış etnoqraf və tədqiqatçı Tur Heyerdalın maraqlı fərziyyəsinə əsaslanır. Heyerdal Azərbaycanın şimal xalqlarının erkən tarixində mühüm rol oynaya biləcəyini ehtimal edirdi.

    "Azərbaycana dəfələrlə səfər etmiş Tur Heyerdal Skandinav mifologiyasının baş tanrısı Odinin qədim Qafqazla bağlılığı olan real tarixi şəxsiyyət ola biləcəyi fərziyyəsini irəli sürmüşdü. Bu cəsarətli ideyalar erkən miqrasiya proseslərinin və Avrasiya xalqlarının ortaq mifoloji köklərinin öyrənilməsi üçün yeni istiqamətlər açdı. Bu nəzəriyyədən ilhamlanan Mikael Silkeberq Azərbaycan və şimal ölkələrinə səyahətə çıxaraq Qafqaz və Skandinaviya arasında mümkün mədəni və tarixi bağları araşdırıb", - diplomat vurğulayıb.

    Z.Əhmədov qeyd edir ki, film boyunca rejissor hər iki regionun tarixçiləri, arxeoloqları və etnoqrafları ilə söhbət edərək qədim petroqliflər, mifoloji simvollar, şifahi rəvayətlər və miqrasiya süjetlərindəki oxşarlıqları təhlil edir.

    "Film qəti cavablar verməyi məqsəd qoymur, əksinə, bəşəriyyətin ortaq keçmişinin açıq şəkildə araşdırılmasına təşviq etməyə çalışır", - o əlavə edib.

