Кямран Алиев: Обеспечение безопасности страны в нынешних условиях - непростая задача

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил, что происходящие в мире и регионе процессы вызывают обеспокоенность,

Как сообщает Report, об этом Алиев заявил на мероприятии в Генеральной прокуратуре по случаю 103-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева.

По его словам, в нынешней сложной обстановке защита государства и обеспечение безопасности страны являются непростой задачей.

"Я находился с визитом в Китае для участия в мероприятии Международной ассоциации прокуроров. Там генеральные прокуроры различных стран выразили нам благодарность за безопасную эвакуацию граждан этих государств из Ирана. Кроме того, они поблагодарили Азербайджан за возможность безопасного использования воздушного пространства страны", - отметил Алиев.

Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности руководство страны проводит масштабную работу.