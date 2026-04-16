ГААДА: В Карабахе и Восточном Зангезуре реализуются дорожные проекты протяженностью более 3,8 тыс. км

На освобожденных территориях Азербайджана планируется реализация 68 дорожных проектов общей протяженностью около 3 878 км.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), в настоящее время продолжается строительство по 38 проектам общей протяженностью 2 432,8 км.

В рамках работ предусмотрено строительство 48 тоннелей общей длиной 71,2 км, из которых уже завершены 7 тоннелей протяженностью 13,6 км.

Кроме того, в Карабахе и Восточном Зангезуре планируется возведение 447 мостов общей длиной 9 581,6 метра, из которых 392 моста протяженностью 8 839,1 метра уже построены.

Также предусмотрено строительство 16 виадуков общей длиной 3 871 метр, при этом 9 из них длиной 1 965 метров уже введены в эксплуатацию.