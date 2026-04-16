    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 4 min kilometrə yaxın avtomobil yolu çəkiləcək

    İnfrastruktur
    • 16 aprel, 2026
    • 12:19
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 4 min kilometrə yaxın avtomobil yolu çəkiləcək

    Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində ümumi uzunluğu 3 878,1 km olan 68 layihə üzrə tikinti işləri aparılması nəzərdə tutulur.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, hazırda azad edilmiş ərazilərdə ümumi uzunluğu 2 432,8 km olan 38 layihə üzrə tikinti işləri davam etdirilir:

    "Ümumi uzunluğu 71,2 km olan 48 tunelin tikintisi nəzərdə tutulur, 13,6 km-lik 7 tunelin tikintisi başa çatdırılıb. Bundan əlavə, 57,6 km-lik 41 tunelin tikintisi isə davam etdirilir".

    Məlumata əsasən, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ümumi uzunluğu 9 581,6 metr olan 447 körpünün tikintisi nəzərdə tutulur: "8 839,1 metrlik 392 körpü artıq inşa edilib. Ümumi uzunluğu 3 871 metr olan 16 viadukun tikintisi də planlaşdırılır. Uzunluğu 1 965 metr olan 9 viadukun tikintisi başa çatdırılıb".

    İşğaldan azad edilmiş ərazilər Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA)
    ГААДА: В Карабахе и Восточном Зангезуре реализуются дорожные проекты протяженностью более 3,8 тыс. км
    Nearly 4,000 km of roads planned in Azerbaijan's liberated lands

