    Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов более чем в 2 раза

    Азербайджан в январе-марте текущего года, согласно таможенным декларациям, экспортировал 187 тысяч 341,29 тонн нефтепродуктов.

    Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, объем экспорта увеличился в 1,5 раза.

    Выручка от экспорта данной продукции оценивается в $130 млн 938,65 тысяч (рост в 2,3 раза).

    Доля нефтепродуктов в общем экспорте Азербайджана за первый квартал 2026 года составила 2,42%.

    Напомним, что в январе-марте текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $9 млрд 407 млн, что на 21,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Государственный таможенный комитет Экспорт нефтепродуктов
    Azərbaycanın ixrac etdiyi neft məhsullarının ümumi dəyəri 2 dəfədən çox artıb
    Azerbaijan's petroleum product exports double in value

