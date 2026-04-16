Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов более чем в 2 раза

Азербайджан в январе-марте текущего года, согласно таможенным декларациям, экспортировал 187 тысяч 341,29 тонн нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, объем экспорта увеличился в 1,5 раза.

Выручка от экспорта данной продукции оценивается в $130 млн 938,65 тысяч (рост в 2,3 раза).

Доля нефтепродуктов в общем экспорте Азербайджана за первый квартал 2026 года составила 2,42%.

Напомним, что в январе-марте текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $9 млрд 407 млн, что на 21,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.