Число погибших при вооруженном инциденте в школе в Кахраманмараше возросло до 10
- 16 апреля, 2026
- 12:53
Число погибших в результате вооруженного нападения на школу в турецком городе Кахраманмараш достигло 10 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в больнице скончался получивший накануне ранение 11-летний Юсуф Тарык Гюль.
Ранее сообщалось о девяти погибших и 20 пострадавших при стрельбе в школе в Кахраманмараше. Среди жертв - один учитель, остальные - ученики.
Последние новости
18:06
Фото
Туран Байрамов взял бронзу чемпионата Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-5Индивидуальные
18:06
Кац: Иран стоит перед историческим выборомДругие страны
18:05
Экс-вратарь "Арсенала" и "Ювентуса" Алекс Маннингер погиб в ДТПФутбол
18:03
Пашазаде выразил соболезнования ТурцииВнешняя политика
18:02
Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на минеВнешняя политика
18:00
Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБФинансы
17:56
В Азербайджане пройдет викторина о Южной КорееНаука и образование
17:51
Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домовДругие страны
17:48
Фото