    Число погибших при вооруженном инциденте в школе в Кахраманмараше возросло до 10

    Число погибших при вооруженном инциденте в школе в Кахраманмараше возросло до 10

    Число погибших в результате вооруженного нападения на школу в турецком городе Кахраманмараш достигло 10 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в больнице скончался получивший накануне ранение 11-летний Юсуф Тарык Гюль.

    Ранее сообщалось о девяти погибших и 20 пострадавших при стрельбе в школе в Кахраманмараше. Среди жертв - один учитель, остальные - ученики.

    Kahramanmaraşda məktəbə silahlı hücum nəticəsində ölənlərin sayı 10-a çatıb

