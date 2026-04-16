Число погибших при вооруженном инциденте в школе в Кахраманмараше возросло до 10

Число погибших в результате вооруженного нападения на школу в турецком городе Кахраманмараш достигло 10 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в больнице скончался получивший накануне ранение 11-летний Юсуф Тарык Гюль.

Ранее сообщалось о девяти погибших и 20 пострадавших при стрельбе в школе в Кахраманмараше. Среди жертв - один учитель, остальные - ученики.