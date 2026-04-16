В результате ночного удара России по Киеву погибли шесть человек - ФОТОРЕПОРТАЖ
Другие страны
- 16 апреля, 2026
- 12:44
В результате ночного удара России по нескольким областям Украины, включая столицу Киев, погибли шесть человек.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, трое из погибших были сотрудниками полиции, находившимися при исполнении обязанностей.
Наибольшие разрушения в Киеве зафиксированы в Подольском, Шевченковском, Оболонском районах. Два отделения национального оператора почтовой связи "Укрпошты" полностью уничтожены.
Report публикует фото разрушений в Киеве после ночной атаки.
