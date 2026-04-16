Rusiyanın hücumu nəticəsində Kiyevdə altı nəfər ölüb - FOTOREPORTAJ
Digər ölkələr
- 16 aprel, 2026
- 12:18
Rusiyanın bu gecə Ukraynanın bir neçə vilayətinə, o cümlədən paytaxt Kiyevə hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 6 nəfərə çatıb.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, ölənlərdən 3-ü vəzifələrini həmin zaman icra edən polis əməkdaşları olub.
Məlumata görə, paytaxtda zərbələrdən ən çox zərər görən Podolsk, Şevçenko, Obolon, Şevçenkovski rayonları olub. Ukrayna Mərkəzi poçtunun iki filialı da tamamilə dağıdılıb.
"Report" Kiyevdə gecə hücumundan sonra dağıntıları əks edən fotoları təqdim edir:
