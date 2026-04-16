DPA: Германия одобрила экспорт оружия в Израиль в первые недели конфликта с Ираном

Германия одобрила экспорт вооружений в Израиль на сумму 6,6 млн евро в течение первых четырех недель американо-израильской операции против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом пишет немецкое агентство DPA.

Согласно данным, предоставленным министерством экономики Германии, соответствующие лицензии были выданы в период с 28 февраля по 27 марта - после начала ударов израильских и американских сил по Ирану.

Отмечается, что этот объем значительно ниже предыдущих показателей: ранее Берлин одобрил экспортные лицензии на сумму 166,95 млн евро после отмены ограничений, связанных с войной в Газе, в ноябре 2025 года.

Агентство отмечает, что экспорт вооружений в Израиль остается политически чувствительной темой в Германии. После атаки ХАМАС 7 октября 2023 года Берлин усилил поддержку Израиля, однако позже вводил ограничения на поставки на фоне критики действий в секторе Газа, а затем вновь смягчил позицию после соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в октябре.