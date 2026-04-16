Более 4 млн человек в мире могут стать беженцами к 2028 году из-за войн и сокращения гумпомощи

Более 4 млн человек по всему миру могут быть вынуждены покинуть свои дома к концу 2027 года на фоне сокращения финансирования гуманитарных программ.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщает генсек Датского совета по делам беженцев Шарлотта Сленте.

По ее словам международная система поддержки беженцев серьезно ослабла из-за сокращения гуманитарного финансирования, оставляя миллионы людей без базовой защиты.

Агентство отмечает, что по данным Международный комитет Красного Креста, в мире уже насчитывается около 117 млн вынужденных переселенцев. Одновременно число конфликтов выросло примерно до 130, что почти вдвое больше показателей начала XXI века.

Наибольший рост числа перемещенных лиц ожидается в Судане, где война продолжается уже четвертый год. Только за этот период 13,5 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, а еще около 670 тыс. могут стать переселенцами в ближайшие два года.

Также отмечается, что из-за дефицита средств агентства ООН могут быть вынуждены сократить поставки воды и продовольствия для беженцев в соседний Чад.