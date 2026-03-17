CENTCOM: США совершили более 6,5 тыс. боевых вылетов в ходе операции против Ирана
- 17 марта, 2026
- 08:58
Американские военные совершили более 6,5 тыс. боевых вылетов в ходе военной операции против Ирана.
Как передает Report, об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
Согласно инфографике, опубликованной командованием на странице в социальной сети X, в рамках операции также были нанесены удары по более чем 7 тыс. целей.
