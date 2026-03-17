CENTCOM: ABŞ İrana qarşı əməliyyat zamanı 6,5 mindən çox döyüş uçuşu həyata keçirib
Digər ölkələr
- 17 mart, 2026
- 09:16
ABŞ hərbçiləri İrana qarşı hərbi əməliyyat zamanı 6,5 mindən çox döyüş uçuşu həyata keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında məlumat yayılıb.
Bildirilib ki, əməliyyat çərçivəsində 7 mindən çox hədəfə zərbələr endirilib.
