ЦАХАЛ: За сутки до прекращения огня в Ливане уничтожены 150 боевиков "Хезболлах"
- 19 апреля, 2026
- 13:08
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала операции "Северные стрелы" в Ливане ликвидировала более 1800 боевиков группировки "Хезболлах".
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"За сутки до введения режима прекращения огня между Израилем и Ливаном ЦАХАЛ ликвидировал 150 боевиков. Также были атакованы около 300 военных объектов группировки, в том числе пусковые установки, командные центры и склады оружия, в нескольких районах Ливана", - говорится в сообщении.
За тот же период израильские военные уничтожили наряду с другими высокопоставленными военными командира "Хезболлах" в секторе Бинт-Джбейль Али Рзу Аббаса.
Последние новости
21:06
Азер Керимли: Жюльен Одюль забыл, что во Франции живут 9 миллионов мусульманВнешняя политика
20:52
Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в СШАДругие страны
20:49
Эльчин Амирбеков дал интервью журналу EuroВнешняя политика
20:40
Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕСДругие страны
20:32
Фото
Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских бояхАрмия
20:22
Пезешкиан: США хотят капитуляции ИранаВ регионе
20:16
Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливеДругие страны
19:58
Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судейФутбол
19:51