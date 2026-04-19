ЦАХАЛ: За сутки до прекращения огня в Ливане уничтожены 150 боевиков "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала операции "Северные стрелы" в Ливане ликвидировала более 1800 боевиков группировки "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За сутки до введения режима прекращения огня между Израилем и Ливаном ЦАХАЛ ликвидировал 150 боевиков. Также были атакованы около 300 военных объектов группировки, в том числе пусковые установки, командные центры и склады оружия, в нескольких районах Ливана", - говорится в сообщении.

За тот же период израильские военные уничтожили наряду с другими высокопоставленными военными командира "Хезболлах" в секторе Бинт-Джбейль Али Рзу Аббаса.