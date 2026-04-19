    • 19 aprel, 2026
    İMQ: Atəşkəsdən bir gün əvvəl Livanda 150 Hizbullah yaraqlısı öldürülüb

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) Livanda əməliyyata başlayandan bəri "Hizbullah" qruplaşmasının 1800-dən çox silahlısını məhv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "İsrail və Livan arasında atəşkəs rejimi qüvvəyə minməzdən əvvəlki sutka ərzində İMQ 150 silahlını məhv edib. Həmçinin Livanın bir neçə rayonunda qruplaşmanın 300-ə yaxın hərbi obyektinə, o cümlədən buraxılış qurğularına, komandanlıq mərkəzlərinə və silah anbarlarına hücum edilib", - məlumatda deyilir.

    Eyni dövr ərzində İsrail hərbçiləri digər yüksək rütbəli hərbçilərlə yanaşı, "Hizbullah"ın Bint-Cübeyl sektorundakı komandiri Əli Rza Abbası da məhv ediblər.

    ЦАХАЛ: За сутки до прекращения огня в Ливане уничтожены 150 боевиков "Хезболлах"
    IDF: Over 150 Hezbollah operatives, including Bint Jbeil commander, killed on day before ceasefire

