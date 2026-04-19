İMQ: Atəşkəsdən bir gün əvvəl Livanda 150 "Hizbullah" yaraqlısı öldürülüb
- 19 aprel, 2026
- 13:30
İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) Livanda əməliyyata başlayandan bəri "Hizbullah" qruplaşmasının 1800-dən çox silahlısını məhv edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"İsrail və Livan arasında atəşkəs rejimi qüvvəyə minməzdən əvvəlki sutka ərzində İMQ 150 silahlını məhv edib. Həmçinin Livanın bir neçə rayonunda qruplaşmanın 300-ə yaxın hərbi obyektinə, o cümlədən buraxılış qurğularına, komandanlıq mərkəzlərinə və silah anbarlarına hücum edilib", - məlumatda deyilir.
Eyni dövr ərzində İsrail hərbçiləri digər yüksək rütbəli hərbçilərlə yanaşı, "Hizbullah"ın Bint-Cübeyl sektorundakı komandiri Əli Rza Abbası da məhv ediblər.
Son xəbərlər
20:40
Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudubXarici siyasət
20:25
Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edirXarici siyasət
20:20
Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə veribXarici siyasət
20:15
Foto
XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunubHərbi
20:12
Foto
İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıbİnfrastruktur
20:06
Pezeşkian: ABŞ İranın təslim olmasını istəyirRegion
19:55
Deputat: Siyasi şəxslər tolerantlığı, multikulturalizmi aşılamalıdırXarici siyasət
19:54
Sumqayıtda suyun verilişində fasilə yaranacaqİnfrastruktur
19:52