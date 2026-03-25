ЦАХАЛ уничтожил объекты по производству крылатых ракет в Тегеране
Другие страны
- 25 марта, 2026
- 11:54
ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по двум объектам в Тегеране.
Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба в соцсети "Х".
Сообщается, что эти объекты были связаны с производством крылатых ракет морского базирования.
"Истребители ВВС нанесли удары по объектам, используемым Ираном для разработки и производства дальнобойных крылатых ракет морского базирования, способных уничтожать цели на море и на суше", - говорится в сообщении.
12:11
В Турции перевернулся микроавтобус с рабочими, есть погибший и пострадавшиеВ регионе
12:05
В Азербайджане за сутки изъято более 11 кг наркотиковПроисшествия
12:00
Производитель игрушек Лабубу в 2025 году увеличил чистую прибыль в 4 разаБизнес
12:00
Житель Тертера отравился грибамиПроисшествия
11:54
ЦАХАЛ уничтожил объекты по производству крылатых ракет в ТегеранеДругие страны
11:47
В Гёйгёле подросток лишился пальца после взрыва пиротехникиПроисшествия
11:46
Дорин Джунгиету: Восстановление ЛЭП Исакча-Вулканешты займет 5-7 днейДругие страны
11:29
В Баку задержан подозреваемый в краже госномеров и вымогательствеПроисшествия
11:29