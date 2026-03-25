ЦАХАЛ уничтожил объекты по производству крылатых ракет в Тегеране

ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по двум объектам в Тегеране.

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба в соцсети "Х".

Сообщается, что эти объекты были связаны с производством крылатых ракет морского базирования.

"Истребители ВВС нанесли удары по объектам, используемым Ираном для разработки и производства дальнобойных крылатых ракет морского базирования, способных уничтожать цели на море и на суше", - говорится в сообщении.