İsrail Tehranda qanadlı raket istehsalı obyektlərini dağıdıb
- 25 mart, 2026
- 12:11
İsrail Müdafiə Ordusunun Hərbi Hava Qüvvələri Tehranda iki obyektə zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu obyektlərdə dəniz qüvvələrinin arsenalına verilən qanadlı raketlər istehsal olunurdu.
"Hərbi Hava Qüvvələrinin qırıcıları İran tərəfindən dənizdə və quruda hədəfləri məhv etməyə qadir olan uzaqmənzilli qanadlı raketlərin hazırlanması və istehsalı üçün istifadə edilən obyektlərə zərbələr endirib", - məlumatda bildirilib.
Nazir: Türkiyənin müharibə bölgəsindən enerji asılılığı minimal səviyyədədirRegion
Türkiyə ilk zirehli patrul avtomobilini istifadəyə veribRegion
Azərbaycanda 2 ayda istehsal olunan bentonitin həcmi açıqlanıbEnergetika
Nərgiz İsmayılova Çempionlar Liqasının 1/4 finalına təyinat alıbKomanda
Türkiyədə fəhlələri daşıyan mikroavtobus aşıb, ölən və xəsarət alanlar varRegion
Azərbaycanda yağıntı intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQEkologiya
Azərbaycanda ötən gün 11 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıbHadisə
