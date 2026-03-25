İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Digər ölkələr
    • 25 mart, 2026
    • 12:11
    İsrail Tehranda qanadlı raket istehsalı obyektlərini dağıdıb

    İsrail Müdafiə Ordusunun Hərbi Hava Qüvvələri Tehranda iki obyektə zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu obyektlərdə dəniz qüvvələrinin arsenalına verilən qanadlı raketlər istehsal olunurdu.

    "Hərbi Hava Qüvvələrinin qırıcıları İran tərəfindən dənizdə və quruda hədəfləri məhv etməyə qadir olan uzaqmənzilli qanadlı raketlərin hazırlanması və istehsalı üçün istifadə edilən obyektlərə zərbələr endirib", - məlumatda bildirilib.

    ЦАХАЛ уничтожил объекты по производству крылатых ракет в Тегеране
    IDF strikes cruise missile production sites in Tehran

    İsrail Tehranda qanadlı raket istehsalı obyektlərini dağıdıb

