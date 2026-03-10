ЦАХАЛ поразил подземный комплекс по разработке ракет в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках очередной серии ночных авиаударов по Тегерану поразили подземный объект, предназначенный для разработки и проведения испытаний баллистических ракет для Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Один из наиболее значимых ударов был нанесен по комплексу исследований и разработок вооружений, находившийся в распоряжении КСИР. На территории данного комплекса ЦАХАЛ поразил подземное сооружение, в котором осуществлялись экспериментальные работы и испытания в области создания и выпуска баллистических ракет", - отмечается в официальном заявлении.

Комплекс располагался в центре Центрального военного университета КСИР ("Имам Хомейни") и служил резервным объектом и местом сбора для оперативной деятельности.

Наряду с упомянутым комплексом, ЦАХАЛ также нанёс удары по инфраструктурным объектам на территории главного штаба подразделения "Аль-Кудс" и по другим предприятиям, занятым в производстве вооружений и систем обороны Тегерана.