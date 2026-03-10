İsrail ordusu Tehrandakı yeraltı ballistik raket sınaq obyektini vurub
- 10 mart, 2026
- 15:19
İsrail Müdafiə Qüvvələri Tehrana gecə hava zərbələrinin növbəti seriyası çərçivəsində İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) üçün ballistik raketlərin hazırlanması və sınaqlarının aparılması üçün nəzərdə tutulan yeraltı obyekti vurub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti bildirib.
"Ən mühüm zərbələrdən biri SEPAH-ın sərəncamında olan silah tədqiqat və hazırlama kompleksinə endirilib", - rəsmi bəyanatda qeyd olunur.
Kompleks SEPAH-ın Mərkəzi Hərbi Universitetinin ("İmam Xomeyni") mərkəzində yerləşirdi və əməliyyat fəaliyyəti üçün ehtiyat obyekt və toplanma yeri kimi xidmət edirdi.
Qeyd olunan komplekslə yanaşı, İsrail həmçinin "Əl-Qüds" bölməsinin baş qərargahının ərazisindəki infrastruktur obyektlərinə və Tehranın silah və müdafiə sistemlərinin istehsalı ilə məşğul olan digər müəssisələrə zərbələr endirib.