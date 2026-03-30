ЦАХАЛ перехватил ракеты, выпущенные из Ливана по Хайфе
Другие страны
- 30 марта, 2026
- 07:21
Армия обороны Израиля отразила ракетную атаку со стороны Ливана.
Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.
По его данным, после объявления воздушной тревоги силы ЦАХАЛ перехватили несколько ракет, выпущенных в сторону Хайфы и ее окрестностей.
В службе скорой помощи "Маген Давид адом" сообщили, что в результате обстрела пострадавших нет.
Последние новости
