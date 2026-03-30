ЦАХАЛ перехватил ракеты, выпущенные из Ливана по Хайфе

Армия обороны Израиля отразила ракетную атаку со стороны Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.

По его данным, после объявления воздушной тревоги силы ЦАХАЛ перехватили несколько ракет, выпущенных в сторону Хайфы и ее окрестностей.

В службе скорой помощи "Маген Давид адом" сообщили, что в результате обстрела пострадавших нет.