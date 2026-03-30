İsrail Ordusu Livandan Hayfaya atılan raketləri ələ keçirib
- 30 mart, 2026
- 07:55
İsrailin Müdafiə Ordusu Livandan olunan raket hücumunu dəf edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ynet" portalı məlumat yayıb.
Portalın məlumatına görə, hava hücumu sirenası çalındıqdan sonra İsrailin Müdafiə Ordusu Hayfa və ətraf ərazilərə atılan bir neçə raketi ələ keçirib.
"Magen David adom" təcili yardım xidməti hücum nəticəsində heç bir zərərçəkənin olmadığını bildirib.
