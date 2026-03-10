ЦАХАЛ начал новые удары по Тегерану
- 10 марта, 2026
- 14:36
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале новой серии ударов по Тегерану.
Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.
"Армия обороны Израиля начала серию ударов по объектам в Тегеране",- говорится в заявлении.
Дополнительные подробности пока не приводятся.
