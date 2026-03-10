Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ЦАХАЛ начал новые удары по Тегерану

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 14:36
    ЦАХАЛ начал новые удары по Тегерану

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале новой серии ударов по Тегерану.

    Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

    "Армия обороны Израиля начала серию ударов по объектам в Тегеране",- говорится в заявлении.

    Дополнительные подробности пока не приводятся.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Операция США и Израиля против Ирана эскалация на Ближнем Востоке
    İsrail Müdafiə Qüvvələri Tehrandakı hədəflərə yeni zərbələr endirdiyini açıqlayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    14:51

    Число вынужденных переселенцев в Ливане за сутки достигло 100 тыс. человек

    Другие страны
    14:50

    Эвакуированные из ОАЭ граждане отметили высокий уровень организации процесса

    Инфраструктура
    14:46

    Fitch пересмотрит прогноз по нефти на 2026 год с учетом геополитической премии за риск

    Энергетика
    14:44

    Президент Кыргызстана уволил главу МЧС спустя три недели после назначения

    В регионе
    14:36

    ЦАХАЛ начал новые удары по Тегерану

    Другие страны
    14:30

    Кошта рассчитывает на утверждение 20-го пакета санкций против РФ 11 марта

    Другие страны
    14:29

    Россия нанесла авиаудар по Донецкой области: есть жертвы и пострадавшие

    Другие страны
    14:28

    Fitch Ratings рассматривает три возможных сценария развития ситуации в Иране

    Внешняя политика
    14:23

    Фидан и Арагчи вновь обсудили нарушение воздушного пространства Турции

    В регионе
    Лента новостей