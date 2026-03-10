İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İsrail Müdafiə Qüvvələri Tehrandakı hədəflərə yeni zərbələr endirdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 14:42
    İsrail Müdafiə Qüvvələri Tehrana yeni zərbələr seriyasına başladığını bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ordunun mətbuat xidməti bildirib.

    "İsrail Müdafiə Qüvvələri Tehrandakı obyektlərə zərbələr seriyasına başlayıb", - açıqlamada deyilir.

    Əlavə təfərrüatlar hələlik açıqlanmayıb.

