İsrail Müdafiə Qüvvələri Tehrandakı hədəflərə yeni zərbələr endirdiyini açıqlayıb
Digər ölkələr
- 10 mart, 2026
- 14:42
İsrail Müdafiə Qüvvələri Tehrana yeni zərbələr seriyasına başladığını bəyan edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ordunun mətbuat xidməti bildirib.
"İsrail Müdafiə Qüvvələri Tehrandakı obyektlərə zərbələr seriyasına başlayıb", - açıqlamada deyilir.
Əlavə təfərrüatlar hələlik açıqlanmayıb.
İsrail Müdafiə Qüvvələri Tehrandakı hədəflərə yeni zərbələr endirdiyini açıqlayıb
