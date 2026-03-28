    ЦАХАЛ: Ликвидированы 2 высокопоставленных лица подразделения "Хезболлах" в Бейруте

    ЦАХАЛ: Ликвидированы 2 высокопоставленных лица подразделения Хезболлах в Бейруте

    В результате израильского удара в Бейруте (Ливан) были ликвидированы два высокопоставленных лица коммуникационного подразделения "Хезболлах".

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    "В результате удара в ливанской столице погибли Айюб Хусейн Якуб и Яссер Мохаммед Мубарак, оба высокопоставленные члены подразделения, которое, по заявлению военных, отвечает за "поддержание непрерывности связи" внутри "Хезболлах" и контролирует "разработку, обслуживание и использование систем связи", используемых группировкой", - сказано в сообщении.

    В ЦАХАЛ отметили, что Айюб Хусейн Якуб ранее занимал руководящую должность в ракетном подразделении "Хезболлах" и стоял за многочисленными нападениями на Израиль, в то время как Яссер Мохаммед Мубарак одновременно занимал должность в ракетном подразделении и в подразделении связи.

    12:59

    ЦАХАЛ: Ликвидированы 2 высокопоставленных лица подразделения "Хезболлах" в Бейруте

    Другие страны
