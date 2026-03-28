    • 28 mart, 2026
    • 14:30
    IDF: Hizbullahın Beyrutdakı bölməsinin iki yüksək vəzifəli nümayəndəsi öldürülüb

    İsrailin Beyruta (Livan) endirdiyi zərbə nəticəsində "Hizbullah" hərəkatının kommunikasiya bölməsinin iki yüksək vəzifəli nümayəndəsi öldürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun (IDF) məlumatında deyilir.

    "Livanın paytaxtına endirilən zərbə nəticəsində Əyyub Hüseyn Yaqub və Yasser Məhəmməd Mübarək həlak olub. Onlar "Hizbullah" daxilində rabitənin fasiləsizliyinin təmin edilməsinə cavabdeh olan və qruplaşmanın istifadə etdiyi rabitə sistemlərinin hazırlanması, saxlanması və istifadəsinə nəzarət edən bölmənin yüksək vəzifəli üzvləridir", - məlumatda bildirilib.

    IDF-də qeyd ediblər ki, Əyyub Hüseyn Yaqub əvvəllər "Hizbullah"ın raket bölməsində rəhbər vəzifə tutub və İsrailə çoxsaylı hücumların arxasında dayanıb, Yasser Məhəmməd Mübarək isə həm raket, həm də rabitə bölməsində vəzifə tutub.

    15:00

    Xaçmazda intensiv yağışlar nəticəsində evlərə su dolub, 22 nəfər təxliyə edilib

    14:47

    Ermənistanda güclü yağışlar yollarda uçqunlara səbəb olub

    14:37

    AFFA-nın bayrağı altında keçirilən çempionat oyunları təxirə salınıb

    14:35

    Azərbaycanın sənaye müəssisələrinin kərə yağı ehtiyatı 3 dəfə artıb

    14:30

    IDF: "Hizbullah"ın Beyrutdakı bölməsinin iki yüksək vəzifəli nümayəndəsi öldürülüb

    14:27

    Şərif və Pezeşkian Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    14:20

    Azərbaycan taekvondoçusu Hüseyn Novruzov "Türkiye Open"də qızıl medal qazanıb

    14:09

    Naxçıvanda bayram günlərində 12 nəfər qidadan zəhərlənib

    14:08

    ADSEA: Respublikanın əksər çaylarında sululuq artıb

