"LANDAU Lions" FIBA Avropa Kubokunda Danimarka komandasına uduzub
Komanda
- 21 oktyabr, 2026
- 22:42
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Azərbaycanın "LANDAU Lions" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyununa çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, Danimarkada yerli "Bakken Birs"lə qarşılaşan Erhan Tokerin baş məşqçisi olduğu kollektiv rəqibinə uduzub - 88:91.
Xatırladaq ki, "LANDAU Lions" daha əvvəl G qrupunda İsveçrənin "Lions de Geneve" komandasına (83:105) və Slovakiyanın "Prievidza" klubuna məğlub olub- 84:108.
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