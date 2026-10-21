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    "LANDAU Lions" FIBA Avropa Kubokunda Danimarka komandasına uduzub

    Komanda
    • 21 oktyabr, 2026
    • 22:42
    LANDAU Lions FIBA Avropa Kubokunda Danimarka komandasına uduzub

    Azərbaycanın "LANDAU Lions" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyununa çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, Danimarkada yerli "Bakken Birs"lə qarşılaşan Erhan Tokerin baş məşqçisi olduğu kollektiv rəqibinə uduzub - 88:91.

    Xatırladaq ki, "LANDAU Lions" daha əvvəl G qrupunda İsveçrənin "Lions de Geneve" komandasına (83:105) və Slovakiyanın "Prievidza" klubuna məğlub olub- 84:108.

    FIBA Avropa Kuboku Landau Lions BK
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