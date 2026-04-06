ЦАХАЛ ликвидировал командира артиллерии дивизии "Хасан аль-Аммам"
Другие страны
- 06 апреля, 2026
- 13:29
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира артиллерии иранской дивизии "Хасан аль-Аммам" Камаля Мальхама.
Как передаёт Report, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Согласно информации, удар был нанесен по главному штабу дивизии "Хасан аль-Аммам", отвечающему за управление огнем. В результате были ликвидированы начальник артиллерии Камаль Мальхам, помощник командира дивизии Яхья Хасан и ряд других высокопоставленных военных.
По данным ЦАХАЛ, дивизия "Хасан аль-Аммам" связана с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), обеспечивает укрепление "оси сопротивления" и руководит атаками на израильские силы и гражданское население.
Последние новости
