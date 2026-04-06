SEPAH-ın "Həsən əl-Əmmam" diviziyasının artilleriya komandiri öldürülüb
- 06 aprel, 2026
- 13:37
İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) İranın "Həsən əl-Əmmam" diviziyasının artilleriya komandiri Kamal Malhamı öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin mətbuat xidməti məlumat verib.
Məlumata görə, "Həsən əl-Əmmam" diviziyasının atəşin idarə edilməsinə cavabdeh olan baş qərargahına zərbə endirilməsi nəticəsində artilleriya rəisi Kamal Malham, diviziya komandirinın köməkçisi Yəhya Həsən və bir sıra digər yüksək rütbəli hərbçilər öldürülüb.
İsrail Müdafiə Qüvvələrinin məlumatına əsasən, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ilə əlaqəli olan "Həsən əl-Əmmam" diviziyası "müqavimət oxu"nun möhkəmləndirilməsini təmin edir və İsrail qüvvələrinə və mülki əhaliyə hücumları idarə edir.
20:55
Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcəkDigər ölkələr
20:48
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edibFutbol
20:48
Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərirRegion
20:33
Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədirRegion
20:23
Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaqİnfrastruktur
20:16
ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər varRegion
20:04
"Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıbFormula 1
20:04
Ermənistanda İqtisadiyyat Nazirliyi yaxınlığında atışma baş verib, bir nəfər yaralanıbRegion
19:58
Video