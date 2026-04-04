ЦАХАЛ атаковал системы ПВО и военные объекты в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по ключевым объектам инфраструктуры Ирана в Тегеране.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба ЦАХАЛ.

Согласно информации, в ходе ударов, нанесенных 3 апреля, ЦАХАЛ поразил объекты противовоздушной обороны (ПВО) ВС Ирана, включая объект ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР), где хранились ракеты, предназначенные для поражения самолетов.

Кроме того, ЦАХАЛ нанес удар по военному объекту, отвечающему за охрану научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Ирана.

"Параллельно Армия обороны Израиля нанесла удары по объекту, где хранились баллистические ракеты, а также по другим производственным, научно-исследовательским и опытно-конструкторским объектам средств ведения войны",- говорится в заявлении.