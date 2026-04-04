İsrail ordusu Tehranda HHM sistemlərinə və hərbi obyektlərə hücum edib
- 04 aprel, 2026
- 10:12
İsrail Müdafiə Ordusu Tehranda İranın əsas infrastruktur obyektlərinə zərbələr endirdiyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, aprelin 3-də endirilən zərbələr zamanı İsrail ordusu İran Silahlı Qüvvələrinin hava hücumundan müdafiə (HHM) obyektlərini, o cümlədən təyyarələri vurmaq üçün nəzərdə tutulan raketlərin saxlanıldığı İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) HHM obyektini vurub.
Bundan əlavə, İsrail ordusu İranın elmi-tədqiqat və təcrübi konstruktor işlərinin mühafizəsinə cavabdeh olan hərbi obyektə zərbə endirib.
"Paralel olaraq, İsrail Müdafiə Ordusu ballistik raketlərin saxlanıldığı obyektə, həmçinin müharibə vasitələrinin digər istehsal, elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor obyektlərinə zərbələr endirib", - bəyanatda vurğulanıb.