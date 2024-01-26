CAGE: Закон об иммиграции вызвал кризис внутри правящей партии во Франции

Принятие законодателями Франции проекта об иммиграции, который может оказать разрушительное воздействие на права просителей убежища и мигрантов, вызвало кризис внутри правящей партии.

Принятие законодателями Франции закона об иммиграции, который может оказать разрушительное воздействие на права мигрантов и обращающихся за получением убежища, вызвало кризис внутри правящей партии.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете за декабрь британской независимой правозащитной организации CAGE.

"Первая версия, представленная президентской коалицией во главе с министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном, была отклонена Национальным собранием [нижняя палата парламента] - в основном "Республиканцами" и ультраправыми. Это политическое поражение существенно снизило надежды Дарманена стать президентом в 2027 году, поскольку его политической легитимности был нанесен серьезный удар", - отмечается в публикации.

Однако, в окончательный вариант закона были включены реформы, о которых просили "Республиканцы" и "Национальное объединение".

Лидер политической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала закон “идеологической победой” своего движения, поскольку текст узаконивает “национальные предпочтения”.

"Принятие закона вызвало политический кризис в собственной партии Макрона, поскольку некоторые министры подали в отставку", - говорится в отчете.

Законопроект предполагает упрощение депортации нелегальных мигрантов и введение миграционных квот. Ужесточены условия получения некоторых социальных пособий - теперь безработные мигранты из стран за пределами Евросоюза смогут рассчитывать на них не ранее чем через 5 лет пребывания во Франции.