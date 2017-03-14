Бывший президент Египта в ближайшие дни выйдет на свободу

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Бывший президент Египта Хосни Мубарак в ближайшие дни выйдет на свободу. Прокуратура Египта удовлетворила прошение о его освобождении.

Как передает Report, со ссылкой на DW, об этом сoобшил адвокат Мубарака Фарид ад-Диб.

По его словам, 88-летний Мубарак, который содержится в военном госпитале в Каире, «вернется домой, когда врачи решат, что состояние здоровья позволяет ему это сделать». Адвокат также сообщил, что бывший президент не сможет выехать за границу.

После свержения в 2011 году против Мубарака было возбуждено несколько уголовных дел. По одному из них 2 марта Кассационный суд в Каире полностью оправдал экс-президента, с него были сняты все обвинения в причастности к гибели демонстрантов во время январской революции 2011 года.