​British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов

Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается на сайте авиакомпании, пассажиры отмененных рейсов не должны приезжать в аэропорты.

"Если ваш рейс был отменен, не приезжайте в аэропорт. Вы можете переоформить билеты или подать запрос на выплату компенсации на сайте компании. Вы также можете связаться с нами по телефону, чтобы обсудить возможность бронирования билетов на другие рейсы", - говорится в сообщении авиакомпании.

Как сообщает газета "Дейли телеграф", 9 и 10 сентября забастовкой, которая грозит стать крупнейшей в истории компании, будут затронуты 280 тыс. пассажиров British Airways. Причиной стачки стали требования пилотов компании о повышении зарплат и улучшении условий труда.