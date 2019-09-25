Британский парламент возобновил свою работу, ожидается выступление Джонсона

Британский парламент по решению Верховного суда Соединенного Королевства возобновил свою работу после продолжавшегося с 10 сентября перерыва, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Выступая перед вернувшимися с каникул депутатами, генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс заявил, что "правительство признает свое поражение, а также признает решение Верховного суда", который во вторник постановил, что временная приостановка работы парламента была незаконной.

При этом Д.Кокс подчеркнул, что правительство принимало решение о приостановке, исходя из того, что этот шаг "является законным и конституционным". По словам генерального прокурора, мнения самых опытных юристов страны по этому сложному вопросу не совпали, и Верховный суд отклонил аргументы, которые в ходе рассмотрения дела представило правительство.

Помимо Кокса в ходе идущего заседания Палаты общин на вопросы депутатов, касающиеся пророгации, ответят еще несколько представителей правительства.

Перед законодателями должен выступить также досрочно вернувшийся в Лондон из Нью-Йорка премьер-министр Борис Джонсон, участвовавший в работе Генассамблеи ООН, который намерен высказать свое мнение по поводу принятого Верховным судом решения.

Ранее Верховный суд Великобритании признал незаконной инициированную премьером Борисом Джонсоном приостановку работы парламента