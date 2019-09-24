 Наверх

Британский парламент возобновит работу 25 сентября

Британский парламент возобновит работу 25 сентября
Парламентарии завтра рассмотрят вопросы работы министерств, а также несколько документов, требующих решения

Британский парламент возобновит работу 25 сентября.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил спикер палаты общин Джон Беркоу.

Он пояснил, что проинструктировал палату о том, что парламентарии должны возобновить свою работу с завтрашнего дня - 25 сентября.

По словам спикера, парламентарии завтра рассмотрят вопросы работы министерств, а также несколько документов, требующих решения.

Отметим, что ранее Верховный суд Великобритании признал незаконной инициированную премьером Борисом Джонсоном приостановку работы парламента

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!