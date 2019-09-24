Британский парламент возобновит работу 25 сентября.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил спикер палаты общин Джон Беркоу.

Он пояснил, что проинструктировал палату о том, что парламентарии должны возобновить свою работу с завтрашнего дня - 25 сентября.

По словам спикера, парламентарии завтра рассмотрят вопросы работы министерств, а также несколько документов, требующих решения.

Отметим, что ранее Верховный суд Великобритании признал незаконной инициированную премьером Борисом Джонсоном приостановку работы парламента