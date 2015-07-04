Британская семья из 12 человек примкнула к "Исламскому государству"

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Члены пропавшей несколько недель назад семьи из британского города Лутон неподалеку от Лондона подтвердили, что примкнули к группировке "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, которое боевики террористической организации сегодня передали телекомпании "Би-би-си".

В начале апреля 12 членов британской семьи направилась на отдых в Бангладеш, откуда через месяц в полном составе вылетели в Турцию. После этого они перестали отвечать на звонки других родственников в Соединенном Королевстве, и в местной полиции сделали вывод, что пропавшие могли примкнуть к исламистам в Сирии.

"Мы обращаемся ко всем тем, кто беспокоился о нашей судьбе: не волнуйтесь, мы в большей безопасности, чем когда-либо", - говорится в поступившем в "Би-би-си" заявлении, которое сопровождается двумя фотографиями членов семьи.

"Мы прибыли на землю Аллаха, свободную от коррупции, угнетения и законов, придуманных людьми", - сообщается в этом документе.