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Британская палата общин одобрила сделку по Brexit

​Британская палата общин одобрила сделку по Brexit

Палата общин британского парламента утвердила соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Как передет Repot, со ссылкой на РИА Новости, если законопроект утвердит палата лордов, то Британия покинет Евросоюз 31 января.

За соглашение проголосовали 330 депутатов, против - 321. Документ поступает на рассмотрение верхней палаты после чего должен получить одобрение королевы.

После Brexit начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. В течение этого времени Лондон и Брюссель должны сформировать форматы дальнейшего сотрудничества во всех сферах.

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