Британия поможет Польше истребителями после передачи Украине МиГ-29

Великобритания готова помочь Польше восполнить численность ВВС, после того как Варшава передаст Киеву истребители МиГ-29.

Великобритания готова помочь Польше восполнить численность ВВС, после того как Варшава передаст Киеву истребители МиГ-29.

Как передает Report , об этом заявил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи в интервью немецкой газете Die Welt.

"Мы в высшей степени положительно отнесемся к просьбе Польши восполнить пробелы. Мы уже сделали это, когда Варшава впервые передала Украине основные боевые танки Т-72, а мы предоставили Польше танки Challenger 2. То же самое относится и к истребителям", - сказал он.

При этом Хиппи уточнил, что до сих пор из Варшавы не было получено ни одного запроса. Само же решение польских властей он назвал "важным моментом".

Для украинских военных, по мнению замминистра обороны Великобритании, лучшим решением являются реактивные самолеты, с которыми они уже знакомы.

"Для остальных из нас вопрос заключается в том, в какой степени мы восстановим потенциал тех ВВС, которые поставляют свою технику", - резюмировал он.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности поставить Украине находящиеся на вооружении польских ВВС истребители МиГ-29. Позднее он отметил, что Киев в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре из обещанных летательных аппаратов.