Дуда: Польша готова передать Украине свои МиГ-29

Польша готова поставить Украине находящиеся на ее вооружении истребители МиГ-29.

Польша готова поставить Украине находящиеся на ее вооружении истребители МиГ-29.

Как передает Report, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN.

"Остающиеся в Польше самолеты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении наших воздушных сил, мы готовы передать. Я уверен, что Украина сможет их использовать, потому что у Украины есть в настоящее время пилоты, умеющие управлять этими машинами", - сказал он.

Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине необходимо будет поставить F-16. "Я считаю, что Вооруженные силы Украины в будущем будут использовать F-16. Поэтому обучение летчиков сейчас так важно", - добавил он.