Британия подготовила базу для разминирования Ормузского пролива

Большой десантный корабль RFA Lyme Bay ВМС Великобритании переоборудован в плавучую базу запуска минно-поисковых беспилотников в рамках подготовки к разминировании Ормузского пролива.

Как передает Report, об этом сообщило издание The Sunday Times со ссылкой на военные источники.

"Этот превентивный шаг дает министрам варианты действий на случай, если потребуется помощь в восстановлении нормального потока торгового судоходства", - отмечают они.

Уточняется, что окончательного решения об отправке Lyme Bay в Ормузский пролив пока не принято.

Корабль Lyme Bay является частью вспомогательного флота Великобритании, который применяется периодически при оказании гуманитарной помощи или в качестве плавучего госпиталя, а также платформа для авиации. С конца 2025 года он находится на военно-морской базе в Гибралтаре.