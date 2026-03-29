İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Britaniya Hörmüz boğazının minalardan təmizlənməsi üçün baza hazırlayıb

    Digər ölkələr
    • 29 mart, 2026
    • 14:13
    Britaniya Hörmüz boğazının minalardan təmizlənməsi üçün baza hazırlayıb

    Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin "RFA Lyme Bay" böyük desant gəmisi Hörmüz boğazının minalardan təmizlənməsinə hazırlıq çərçivəsində minaaxtaran pilotsuz aparatların üzən buraxılış bazasına çevrilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Sunday Times" nəşri hərbi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    "Bu qabaqlayıcı addım ticarət gəmiçiliyinin normal axınının bərpasında kömək tələb olunacağı təqdirdə, nazirlərə fəaliyyət variantları verir", - mənbələr qeyd edib.

    "Lyme Bay"ın Hörmüz boğazına göndərilməsi barədə yekun qərarın hələ qəbul edilmədiyi bildirilib.

    "Lyme Bay" gəmisi vaxtaşırı humanitar yardımın göstərilməsində və ya üzən hospital, eləcə də aviasiya üçün platforma kimi istifadə olunan Böyük Britaniya köməkçi donanmasının bir hissəsidir. 2025-ci ilin sonundan etibarən o, Cəbəllütariqdəki hərbi dəniz bazasında yerləşir.

    Британия подготовила базу для разминирования Ормузского пролива
    UK prepares mine-clearing vessel for possible Strait of Hormuz deployment

    Son xəbərlər

    15:31

    Mədəniyyət Nazirliyi Rasim Balayevin ailəsinə başsağlığı verib

    Mədəniyyət
    15:31

    SEPAH "Gerçək vəd – 4" əməliyyatının 86-cı dalğasını həyata keçirib

    Region
    15:27

    İshaq Dar və Fidan regionda sülhün təşviqi üçün dialoqun vacibliyini vurğulayıb

    Digər ölkələr
    15:13
    Foto

    Azərbaycanda "Yer saatı 2026" beynəlxalq kampaniyası qeyd edilib

    Cəmiyyət
    15:03

    Prezident Cəmil Əliyevi "İstiqlal" ordeni ilə təltif edib

    Daxili siyasət
    15:00

    Pedro Sançes: Yaxın Şərqdəki vəziyyət ərzaq böhranı təhlükəsi yaradır

    Digər ölkələr
    14:50

    Sibiqa: Ukrayna PURL proqramı çərçivəsində bütün lazımi silahları alacaq

    Digər ölkələr
    14:28

    Bakının dörd rayonu və Abşeronda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    14:26

    İshaq Dar İslamabad görüşü barədə Əraqçini məlumatlandırıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti