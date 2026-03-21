    Британия назвала действия Ирана на Ближнем Востоке угрозой своим интересам

    • 21 марта, 2026
    • 15:07
    Британия назвала действия Ирана на Ближнем Востоке угрозой своим интересам

    Министерство обороны Великобритании назвало удары Ирана по странам Ближнего Востока и судам в Ормузе угрозой интересам Британии и его союзников.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, заявление опубликовано на фоне ночных ракетных ударов по базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

    "Безрассудные атаки Ирана, обрушивающиеся на весь регион и удерживающие в заложниках Ормузский пролив, представляют угрозу британским интересам и британским союзникам", - говорится в сообщении.

    Также отмечается, что самолеты Королевских ВВС и другие военные средства намерены продолжить защиту британских граждан и персонал в регионе.

    Отметим, что Иран осуществил запуск двух баллистических ракет в направлении совместной военной базы Великобритании и США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

    Britaniya İranın Yaxın Şərqdəki addımlarını öz maraqlarına təhdid adlandırıb
