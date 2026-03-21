Иран выпустил ракеты в направлении базы на острове Диего-Гарсия

Иран осуществил запуск двух баллистических ракет в направлении совместной военной базы Великобритании и США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

Как передает Report со ссылкой на газету The Wall Street Journal, ракеты цели не достигли.

Согласно данным газеты, для перехвата одной из ракет американские военные применили противоракету SM-3. Вместе с тем, как отмечает WSJ, на данный момент остается неясным, была ли эта операция успешной.