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    ​Бразилия ввела режим ЧС из-за экологической катастрофы

    Более 200 городов пострадали из-за обрушения дамб реки Досе

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Бразилия ввела режим ЧС после экологической катастрофы. Она затронула более 200 городов из-за обрушения дамб реки Досе и затопления территории отходами металлургического производства.

    Как передает Report со ссылкой на портал Noticias MVS, всего загрязнены около 62 квадратных километров.

    Катастрофа произошла в начале ноября. По последним данным, погибли 10 человек, ещё 15 по-прежнему считаются пропавшими без вести.

    Президент Дилма Роуссефф объявила, что власти страны разработают специальную программу по восстановлению флоры и фауны пострадавшей реки. Эксперты-экологи считают, что на устранение всех последствий потребуются 100 лет.

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