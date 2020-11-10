Боррель прокомментировал договоренности по Карабаху

"Совместное заявление лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе позволит остановить гибель людей и может стать шагом к всеобъемлющему урегулированию в регионе".

"Совместное заявление лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе позволит остановить гибель людей и может стать шагом к всеобъемлющему урегулированию в регионе".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Я приветствую прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него. Согласованное при посредничестве России прекращение огня, подписанное во вторник Азербайджаном и Арменией, позволит предотвратить дальнейшую гибель людей и, возможно, станет шагом к всеобъемлющему урегулированию конфликта", - отмечается в заявлении.