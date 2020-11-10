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Боррель прокомментировал договоренности по Карабаху

Боррель прокомментировал договоренности по Карабаху "Совместное заявление лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе позволит остановить гибель людей и может стать шагом к всеобъемлющему урегулированию в регионе".
Другие страны
10 ноября 2020 г. 23:18
Боррель прокомментировал договоренности по Карабаху
Жозеп Боррель

"Совместное заявление лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе позволит остановить гибель людей и может стать шагом к всеобъемлющему урегулированию в регионе".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Я приветствую прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него. Согласованное при посредничестве России прекращение огня, подписанное во вторник Азербайджаном и Арменией, позволит предотвратить дальнейшую гибель людей и, возможно, станет шагом к всеобъемлющему урегулированию конфликта", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Borrell Qarabağla bağlı razılaşmanı şərh etdi

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