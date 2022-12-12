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Боррель: Главы МИД ЕС обсудят кризис в Косово

Боррель: Главы МИД ЕС обсудят кризис в Косово Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза (ЕС) обсудят в понедельник ситуацию в Косово
Другие страны
12 декабря 2022 г. 14:54
Боррель: Главы МИД ЕС обсудят кризис в Косово

Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза (ЕС) обсудят в понедельник ситуацию в Косово.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета союза на уровне глав МИД.

"Мы думали, что мы достигли соглашения (в ходе переговоров в Брюсселе в октябре-ноябре), но косовские сербы ответили на арест бывшего косовского сербского полицейского беспорядками на улицах, блокированием дорог, они даже кидали шоковые гранаты в наших офицеров полиции (членов миссии ЕС в Косове). Это неприемлемо, я знаю, что обе стороны стремятся к деэскалации, и я их призываю это сделать, но нужно понимать, что столкновения на улицах и нарушения общественного порядка не ведут к [достижению] договоренностей, нормализации ситуации", - заявил он.

Новое обострение ситуации на севере Косово произошло после задержания 10 декабря бывшего полицейского - серба Деяна Пантича. Он был задержан косовской полицией на КПП "Ярине" на административной линии между Косовом и Метохией и Центральной Сербией. В ответ сербское население перекрыло баррикадами проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышло на акции протеста. Таким образом сербы хотели не допустить того, чтобы Пантича вывезли в Приштину. К баррикадам стянули патрули Миссии Евросоюза в Косово, а также сотрудников Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии.

Впоследствии премьер непризнанного Косово Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады до вечера 11 декабря. В противном случае он пригрозил провести операцию по ликвидации заграждений с привлечением косовской полиции.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич 11 декабря подчеркивала, что международные соглашения и резолюции, направленные на решение косовского вопроса, не имеют никакого значения для Курти. Она отмечала, что тот рассматривает исключительно как угрозу призывы к миру и стабильности, открытому и честному диалогу, уважению и полному выполнению всех договоренностей, достигнутых в ходе диалога Белграда и Приштины.

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