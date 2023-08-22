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Болгария может начать передачу Украине бронетехники советских образцов осенью

Болгария может начать передачу Украине бронетехники советских образцов осенью В конце сентября - начале октября Болгария может поставить Украине около 100 единиц бронированной техники советских образцов.
Другие страны
22 августа 2023 г. 10:07
Болгария может начать передачу Украине бронетехники советских образцов осенью

В конце сентября - начале октября Болгария может поставить Украине около 100 единиц бронированной техники советских образцов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал министр обороны Болгарии Тодора Тагарева на брифинге со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым в Одессе.

Процесс замедляется из-за того, что техника по-прежнему находятся на складах Министерства внутренних дел Болгарии. По словам Тагарева, нужно подписать контракт между Министерством внутренних дел Болгарии и Минобороны Украины. При этом соглашение должно быть ратифицировано парламентом Болгарии.

"И как только в сентябре он вернется к своим заседаниям, я считаю, что это будет одной из приоритетных задач. И к концу сентября - к началу октября мы уже будем иметь ратификацию этого соглашения и, я думаю, что тогда может начаться передача", - сказал министр обороны Болгарии.

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