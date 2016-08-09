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    ​Более 90 человек убиты в ходе антиправительственных демонстраций в Эфиопии

    Стычки проходили в субботу и воскресенье в эфиопских регионах Ороми и Амхара

    Баку. 9 Августа. REPORT.AZ/ Более 90 человек погибли в результате подавления властями антиправительственных демонстраций в Эфиопии.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди эфиопской оппозиции.

    По данным агентства, среди убитых есть как демонстранты, так и жители, не участвовавшие в протестах. Официальных данных о погибших в ходе демонстраций не поступало.

    Ранее сообщалось о 50 жертвах столкновений демонстрантов с силами безопасности. Стычки проходили в субботу и воскресенье в эфиопских регионах Ороми и Амхара.

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