​Более 90 человек убиты в ходе антиправительственных демонстраций в Эфиопии

Баку. 9 Августа. REPORT.AZ/ Более 90 человек погибли в результате подавления властями антиправительственных демонстраций в Эфиопии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди эфиопской оппозиции.

По данным агентства, среди убитых есть как демонстранты, так и жители, не участвовавшие в протестах. Официальных данных о погибших в ходе демонстраций не поступало.

Ранее сообщалось о 50 жертвах столкновений демонстрантов с силами безопасности. Стычки проходили в субботу и воскресенье в эфиопских регионах Ороми и Амхара.